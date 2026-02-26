Sanremo 2026 chi è la co-conduttrice Irina Shayk accusata di sostenere Putin e la guerra con un' insalata

Irina Shayk sarà la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2026. La modella russa, ex del calciatore Cristiano Ronaldo e dell’attore Bradley Cooper, in passato è stata accusata di sostenere Vladimir Putin e la guerra in Ucraina in seguito a un suo post sui social. Irina Shayk, in risposta alle polemiche, ha smentito ogni riferimento all’invasione russa. Irina Shayk co-conduttrice a Sanremo 2026: il suo rapporto con l'Italia Chi è Irina Shayk, super modella russa a Sanremo 2026 Irina Shayk e l'accusa di sostenere Putin e la guerra in Ucraina Irina Shayk co-conduttrice a Sanremo 2026: il suo rapporto con l’Italia Irina Shayk ha parlato del suo imminente impegno al Teatro Ariston in qualità di co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2026 in un’intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sanremo 2026, i co-conduttori della terza serata: chi è la top model russa Irina ShaykMio padre era un minatore, coltivavamo verdure per sopravvivere. Spero che a Sanremo non mi facciano cantare, non so ancora leggere le note. Sarà la top modella russa Irina Shayk la co-conduttrice ... rainews.it

Terza serata del Festival di Sanremo. Sul palco si esibiranno i 15 Big dei restanti 30. Anche questa sera Carlo Conti e Laura Pausini non saranno gli unici a condurre il festival: accanto a loro ci saranno la modella russa Irina Shayk e il comico Ubaldo Pantani - facebook.com facebook

