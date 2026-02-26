Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, Irina Shayk ha partecipato a una conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti. La modella ha affrontato vari temi, dichiarando il suo impegno femminista e precisando di essere presente all’evento per la musica, senza voler esprimere opinioni su questioni politiche o di altro genere.

Tra le protagoniste della terza serata del Festival di Sanremo 2026 c’è Irina Shayk. La modella russa si è presentata nella consueta conferenza stampa quotidiana parlando in inglese: “Buongiorno, non parlo italiano. Ho usato tutte le parole che conosco in italiano. Carlo, ho sentito tanto parlare di te e del festival, sono davvero molto felice e onorata di essere qui. Non vedo l’ora”. Quando le è stato chiesto un commento sull’Ucraina, ha risposto: “Vorrei evitare commenti a carattere politico siamo qui per celebrare l’amore, la musica, l’energia positiva che creiamo. Nel mondo stanno accadendo diverse cose ma sono felice e grata di essere qui circondata da tutti i vostri sorrisi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, Irina Shayk: “Sono femminista a modo mio. L’Ucraina? Sono qui per la musica, nessun commento politico”

Irina Shayk: dal papà minatore agli ex famosi CR7 e Bradley Cooper. "Femminista a modo mio"Per la sua 76ª edizione, il Festival di Sanremo 2026 punta sul glamour internazionale con Irina Shayk.

Irina Shayk, chi è la co-conduttrice russa della terza serata di Sanremo 2026: “Non parlo di politica, qui per celebrare l’amore e la musica”Nella terza serata del Festival di Sanremo 2026 il palco dell’Ariston ha accoglierà una delle top model più famose e riconoscibili al mondo: Irina...

Temi più discussi: Aspettando Irina Shayk a Sanremo: tutti i look delle modelle sfoderati negli anni sul palco dell'Ariston. Ovvero: quando il Festival è una sfilata di moda; Irina Shayk: lo stile della co-conduttrice del Festival di Sanremo in 7 look favolosi; Irina Shayk: I 40 anni sono i nuovi 20. Al pianoforte fin da bambina, mia madre era insegnante di musica; Inizia Sanremo 2026: tutto quello che c'è da sapere tra serate, canzoni e ospiti (da Irina Shayk a Bianca Balti).

Irina Shayk a Sanremo 2026, look da sposa in conferenza stampa: pioggia di commenti sui socialIrina Shayk conquista la conferenza stampa di Sanremo 2026 con uno slip dress bianco e pelliccia: la reazione sui social ... donnaglamour.it

Irina Shayk, i segreti beauty (in attesa di Sanremo 2026)Scopri i segreti di bellezza di Irina Shayk e come è cambiata nel corso degli anni. Dal, rossetto rosso all'eye-liner, fino a un caschetto diventato iconico ... amica.it

Carlo Conti presenta Irina Shayk, poi la battuta sugli ascolti: «Lo share sale Non è merito del conduttore» - facebook.com facebook

#Sanremo2026 , la top model russa Irina #Shayk sarà co-conduttrice della terza serata x.com