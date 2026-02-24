Mara Sattei canta Le cose che non sai di me | Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026

Mara Sattei interpreta “Le cose che non sai di me” per il Festival di Sanremo 2026, perché vuole condividere emozioni profonde con il pubblico. La cantante ha scritto il brano in un momento di riflessione, ispirata da esperienze personali. La canzone affronta temi di vulnerabilità e segreti nascosti, cercando di aprire uno spiraglio sulla sua vita privata. Il brano sarà tra le esibizioni più attese della manifestazione.

Mara Sattei, nome d’arte di Sara Mattei, sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026. Dopo Duemilaminuti, presentato in gara nel 2023 durante la 73ª edizione del Festival, la cantautrice romana è pronta di nuovo a salire sul palco dell’Ariston. Di seguito, il testo del brano Le cose che non sai di me e il suo significato. Mara Sattei, il testo di Le cose che non sai di me. Quando sei con me Il cielo sai che c’è Mi ricorda l’estate E Trastevere Inizia a dipingere Sopra tutte le case Di quel rosa chiaro Zucchero filato Non sai quante volte Ho cercato di volare via lontano Sembra facile Questa vita che Mischia tutte le carte Noi bambini che Pensano a ridere Con dentro sogni giganti E ci addormentiamo Qui davanti a un film Non sai quante volte Penso domani ce ne andiamo via Ma quanto è bella la follia? Tutte le notti a dirsi Le cose che non sai di me La voce tua nei giorni tristi Guarisce il mio disordine Io vorrei Solo parlarti d’amore Nel silenzio di ciò che non dico Mentre mi perdo nel tuo sorriso Per sempre Quando son con me Quelle lacrime Sono la pioggia d’estate Sopra il tetto guardo quella gente che Si abbraccia e ride e sembra semplice E le stelle quei pensieri che nel cielo Restano per non scordarli mai È tutto ciò che non ho fatto mai È vivere la vita come vuoi Tutte le notti a dirsi Le cose che non sai di me La voce tua nei giorni tristi Guarisce il mio disordine Io vorrei Solo parlarti d’amore Nel silenzio di ciò che non dico Mentre mi perdo nel tuo sorriso Ma in fondo Tutte le volte che ho paura E mi sento perdere Ma poi con te So sentire Anche quando inizia a piovere Sopra quelle domande, forse Tu resta qui Tutte le notti a dirsi Le cose che non sai di me La voce tua nei giorni tristi Guarisce il mio disordine Tutte le notti a dirsi Le cose che non sai di me La voce tua nei giorni tristi Guarisce il mio disordine Io vorrei Solo parlarti d’amore Nel silenzio di ciò che non dico Mentre mi perdo nel tuo sorriso Per sempre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Sanremo 2026, Mara Sattei canta Le cose che non sai di me. Testo e di cosa parla la canzoneMara Sattei si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026 e questa volta porta con sé la sua canzone “Le cose che non sai di me”.

Testo e significato di “Le cose che non sai di me” di Mara Sattei, in gara a Sanremo 2026Mara Sattei ha scritto “Le cose che non sai di me” dopo aver ascoltato le storie di molte persone che si sentono invisibili.

Mara Sattei con Le cose che non sai di me a Sanremo 2026

