Sanremo 2026 Maria Antonietta e Colombre cantano La felicità e basta Testo e di cosa parla la canzone

Nella prima serata di Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre hanno portato sul palco la loro canzone “La felicità e basta”. La coppia, già unita nella vita, ha dimostrato grande intesa anche in questa esperienza, cantando con semplicità e naturalezza. La loro performance ha catturato l’attenzione del pubblico, lasciando intuire che il brano parla di cercare la felicità nelle cose semplici.

Maria Antonietta e Colombre sono una coppia nella vita prima ancora che sul palco, e questo si sente: nella complicità, nel modo in cui si parlano, nella naturalezza con cui condividono lo stesso spazio. I due cantautori, che si sono fatti strada lontano dai riflettori più patinati e hanno costruito un percorso nella scena indipendente, arrivano sul palco di Sanremo 2026 con La felicità e basta. Un brano dal titolo che sembra leggero solo in apparenza, ma che in realtà mette sul tavolo una domanda enorme: perché dovremmo guadagnarci la felicità? Maria Antonietta e Colombre, cosa cantano a “Sanremo 2026”. 🔗 Leggi su Dilei.it

