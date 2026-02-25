La felicità e basta di Maria Antonietta e Colombre – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026

Maria Antonietta e Colombre, artisti con una lunga collaborazione, avevano già annunciato nuove canzoni e hanno scelto di presentare “La felicità e basta” a Sanremo 2026 per il suo forte messaggio sulla ricerca della serenità. La loro esibizione sul palco dell’Ariston si inserisce in un momento di grande attenzione per il successo del brano, che affronta temi di crescita personale e speranza. La canzone si distingue per il suo testo diretto e coinvolgente.

Maria Antonietta & Colombre, nomi d’arte di Letizia Cesarini e Giovanni Imparato, coppia nella vita e in gara a Sanremo, si esibiranno sul palco dell’Ariston. Prima volta per il duo, ma non per Maria Antonietta, al Festival, i due cantautori marchigiani portano il brano “La felicità e basta”. Ecco il testo e il significato della canzone. La felicità e basta di Maria Antonietta & Colombre, il testo. È più facile perdonarci, Se tieni a mente siamo tutti debuttanti. “Sii te stessa e andrà tutto bene”, Diceva la supermodella con la pelle splendida. Quanto è bello essere te stessa sulle spiagge dei Caraibi, E tu piangi sui diamanti in bikini tra i coralli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Sul palco di @SanremoRai anche Maria Antonietta & Colombre con la loro canzone "La felicità e basta". Un titolo scherzoso, che richiama un po' il grande successo di Albano e Romina del 1982. Un pezzo leggero, ma che sotto sotto… nasconde qualcosa di