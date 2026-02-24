Animali notturni di Malika Ayane | testo e significato della canzone di Sanremo 2026

Già vincitrice per due volte del Premio della Critica "Mia Martini", Malika Ayane torna al Festival di Sanremo per la sua quinta partecipazione tra i Big con "Animali notturni", un brano dal forte impianto ritmico. Chitarre funky e percussioni dal sapore tribale sostengono una canzone che invita al movimento ma non rinuncia alla profondità. L’immagine della strada come giungla e della luna come meta racconta un amore che cerca una dimensione più istintiva, quasi primordiale, in mezzo al rumore del mondo. Con la sua "Animali notturni", Malika parla di un sentimento maturo, consapevole delle proprie fragilità ma decisa a non arretrare. 🔗 Leggi su Today.it

