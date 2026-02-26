Sanremo esposto del Codacons contro Dargen D’Amico | Pubblicità occulta con il fiore arancione

A Sanremo, si segnala un caso che riguarda un artista in gara, coinvolto in un’indagine per presunta pubblicità occulta. La questione riguarda l’uso di un fiore arancione durante le esibizioni, che ha attirato l’attenzione delle autorità di tutela dei consumatori. La vicenda sta attirando l’interesse di chi segue il Festival e rischia di aprire un dibattito sulla trasparenza nelle performance artistiche.

Prime grane sanremesi. È Dargen D’Amico il primo artista dell’ultimo Festival di Sanremo a finire al centro di un’accusa di presunta pubblicità occulta. A denunciarlo è il Codacons, che ha presentato un esposto all’ AGCOM chiedendo l’apertura di un’indagine e l’eventuale sanzione nei confronti del cantante. Secondo l’associazione dei consumatori, i bonus del Fantasanremo collegati a marchi commerciali sponsor del gioco configurerebbero una forma di pubblicità indiretta quando un artista, salendo sul palco dell’Ariston, richiama – anche implicitamente – uno di quei brand. Il riferimento è a quanto accaduto durante l’ultima serata del Festival, quando Dargen D’Amico si è esibito indossando un fiore arancione, elemento che nel regolamento del Fantasanremo assegna 10 punti ai cantanti che portano sul palco un accessorio di quel colore. 🔗 Leggi su 361magazine.com

