Fantasanremo il Codacons lo accusa di pubblicità occulta

Il Codacons ha denunciato il Fantasanremo perché alcuni artisti potrebbero promuovere prodotti senza dichiararlo chiaramente. La causa è la presenza di messaggi che sembrano pubblicità nascosta durante le performance. Questa situazione ha suscitato molte critiche tra gli spettatori, che si chiedono se ci siano reali rischi per i consumatori. La questione rimane aperta e al centro di un acceso dibattito tra associazioni di tutela e organizzatori dello spettacolo.

Il Codacons ha diffidato i cantanti nel partecipare al Fantasanremo: rischierebbero di fare pubblicità occulta. Ma come mai l'associazione si muove soltanto ora? Il Fantasanremo ormai è diventata un'istituzione, il gioco che va di pari passo con la kermesse piace a tutti perché è un modo per divertirsi in maniera diversa con i cantanti. Ognuno di loro deve fare qualcosa per far ottenere punti. Secondo quanto sostenuto dal Codacons, però, sembrerebbe che il Fantasanremo faccia pubblicità occulta, tanto da aver diffidato gli artisti dal partecipare a questa competizione. Vari i marchi a cui fa riferimento l'associazione che protegge i consumatori.