La serata Cover di Sanremo si avvicina e i pronostici degli esperti di Sisal iniziano a fare il giro. Le prove sono in corso e tra le canzoni in gara, gli artisti si sfidano per conquistare il pubblico e la giuria. La curiosità cresce, e tutti si chiedono chi riuscirà a emergere e portare a casa la vittoria.

La serata Cover di Sanremo è da sempre uno degli appuntamenti più attesi della kermesse e quest’anno promette di esserlo ancora di più. Secondo gli esperti Sisal a contendersi la vittoria del venerdì potrebbero essere Ditonellapiaga, affiancata dall’artista più discusso del momento, TonyPitony, e Serena Brancale, accompagnata dalla voce soul di Gregory Porter e da quella siciliana di Delia, finalista di X Factor 2025. Entrambe le ipotesi sono offerte a 6,00. Chissà che la Brancale, ora favorita anche per la vittoria del Festival ( 3,50 ), non faccia doppietta. Ma attenzione all’assist dei “grandi ritorni”: pronti a inserirsi nella corsa al primo posto Brunori Sas in coppia con Maria Antonietta e Colombre e Michele Zarillo sul palco con Sal da Vinci, entrambi i duetti sono a quota 9,00 su Sisal. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Chi vincerà la serata Cover di Sanremo? I pronostici degli esperti Sisal

Questa sera a Sanremo si sfidano i favoriti per la vittoria della serata delle cover.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Sanremo 2026, tutti i duetti della serata cover: ecco con chi saliranno sul palco i big (e cosa canteranno)Da Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma a Elettra Lamborghini con Las Ketchup: scopri chi si esibirà sul palco dell'Ariston ... ilfattoquotidiano.it

