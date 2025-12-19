Ascolti tv la prima serata è di ‘Un Professore’ su Rai1 Testa a testa tra De Martino e Scotti

La prima serata di ieri su Rai1 è stata segnata dall'irresistibile successo di ‘Un Professore 3’. La fiction ha dominato il prime time, battendo la concorrenza e conquistando il pubblico con la sua coinvolgente narrazione. Una sfida tra volti noti come De Martino e Scotti si è svolta sul piccolo schermo, confermando ancora una volta la forza delle produzioni italiane nel cuore degli spettatori.

(Adnkronos) – La fiction 'Un Professore 3', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 3.492.000 spettatori, pari al 21,8% di share. Secondo posto per Canale 5 con 'Grande Fratello' che ha interessato 1.620.000 spettatori e il 14,3% di share mentre su Italia1 la Supercoppa Italiana Live ha incollato allo schermo .

