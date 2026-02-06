sanremo 2026 ermal meta canta stella stellina testo e di cosa parla la canzone

Questa sera a Sanremo, Ermal Meta ha portato sul palco la sua versione di Stella stellina. La canzone ha catturato subito l’attenzione del pubblico, con un testo che parla di speranza e di sogni, temi cari all’artista. Meta ha interpretato il brano con intensità, trasmettendo emozioni genuine e coinvolgendo gli spettatori. La serata si conferma ricca di sorprese e di momenti sinceri, come quello di Meta che, con la sua musica, riesce a parlare di ciò che conta davvero.

Ermal Meta è uno di quegli artisti per cui una canzone è sempre qualcosa di più di un semplice brano: è uno sguardo sul mondo, un modo per raccontarlo e, in qualche modo, per prendersene cura. Negli anni, anche sul palco di Sanremo, ha costruito un percorso fatto di testi che dialogano con il presente e con ciò che accade intorno a noi. Nel 2026 torna all’Ariston con Stella stellina, una canzone che tiene insieme attualità e speranza, muovendosi tra racconto intimo e riflessione civile attraverso gli occhi di una bambina. Ermal Meta, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”. Stella stellina è la canzone con cui Ermal Meta torna a Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

