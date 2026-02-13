Ermal Meta in gara a Sanremo 2026 con la canzone Stella stellina | storia di una bambina palestinese Il video di Amicait

Ermal Meta partecipa a Sanremo 2026 con il brano Stella stellina, che racconta la storia di una bambina palestinese. Il testo affronta temi di lotta e speranza, portando alla luce le difficoltà di una giovane vittima di conflitti. La canzone si ispira a un video pubblicato su Amica.it, dove si mostra una scena toccante di una ragazzina che cerca di sorridere nonostante le sofferenze.

(askanews) – Ermal Meta torna in gara al Festival di Sanremo tra i Big della 76esima edizione con il brano Stella stellina, una canzone importante, di resistenza e speranza, nonostante tutto. Stella stellina di Ermal Meta: il significato. Stella stellina racconta, attraverso un testo poetico, mai retorico e immagini fortemente evocative, la storia di una bambina palestinese che non ha volutamente un nome, diventando così rappresentazione di tutti i bambini innocenti colpiti dalla violenza. « Stella Stellina parla di una bambina di Gaza vista dagli occhi di un suo connazionale. È nata in un momento come tanti in cui stavo suonando, cantando, inventando canzoni e melodie per la mia figlia piccola e poi mi erano rimaste in mente delle immagini che avevo visto qualche ora prima davvero sconvolgenti, le immagini che provenivano da Gaza. 🔗 Leggi su Amica.it

Ermal Meta in gara a Sanremo 2026 con la canzone Stella stellina: storia di una bambina palestinese.

SANREMO 2026 – Intervista con Ermal Meta, in gara al Festival con Stella Stellina: È la canzone di una bambina senza nome e di un popolo senza voce che spera in una primavera della vita; Ermal Meta e il ritorno a Sanremo: Il palco dell'Ariston è sempre molto complicato; Sanremo 2026: Ermal Meta ci racconta come è nata la sua Stella Stellina; Ermal Meta sesta volta a Sanremo: Ogni volta è diverso, cambio io e cambiano le cose intorno a me.

Sanremo, Ermal Meta: Stella stellina è un brano umano non politico

Ermal Meta a Sanremo: «Canterò l'orrore di Gaza spiegato a un bambino, sono responsabile di ciò che scrivo»«Stella stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera per non pensarci più»: comincia così Stella stellina, la canzone ispirata alla guerra a Gaza

«Una bambina senza nome, che appartiene a un popolo senza voce, sulla bocca di tutti eppure dimenticato». Dopo cinque anni, Ermal Meta torna al Festival con Stella stellina: una filastrocca che sembra leggera come il fiato sulla fronte di una figlia, e invece

