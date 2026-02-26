Sanremo e il ritorno di Eros Ramazzotti | una storia importante

Nella terza puntata di questa edizione del Festival di Sanremo, sul palco del teatro Ariston tornerà Eros Ramazzotti, che proprio a Sanremo deve l’inizio di una carriera folgorante, che lo ha trasformato in uno dei cantanti più amati della musica italiana. Al pari della co-conduttrice Laura Pausini - che proprio a Sanremo debuttò con La solitudine - Eros Ramazzotti si fece conoscere al grande pubblico grazie alla kermesse canora della città ligure quando, nel 1984 calcò il palco presentando Terra Promessa tra le nuove proposte. Il cantante romano, classe 1963, veniva già dalla sua prima esperienza al festival di Castrocaro, ma fu con Terra Promessa e la vittoria tra i giovani di Sanremo a dare davvero avvio alla sua lunga scalata verso il successo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

