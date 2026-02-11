Eros Ramazzotti torna sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2026. Il cantante sarà uno dei super ospiti scelti da Carlo Conti e salirà sul palco nella sua “terra promessa”, come annunciato in queste ore. La sua presenza attirerà sicuramente molti fan e curiosi, pronti ad ascoltare dal vivo le sue canzoni più famose. La manifestazione si svolgerà dal 24 al 28 febbraio e promette grandi emozioni.

Eros Ramazzotti tornerà sul palco dell’Ariston, nella sua “terra promessa”, come uno dei super ospiti scelti da Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. Quando e dove vedremo Ramazzotti. Il cantautore romano sarà protagonista della terza serata, giovedì 26 febbraio. Ramazzotti si aggiunge così agli altri ospiti già annunciati: Tiziano Ferro per la prima serata e Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, che presenteranno il film “Un bel giorno”, nelle sale a partire dal 5 marzo. I successi di Sanremo. Ramazzotti vanta una lunga storia con il Festival. Ha trionfato nelle Nuove Proposte nel 1984 con Terra Promessa e, due anni dopo, nella categoria Campioni con Adesso Tu. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Eros Ramazzotti ospite al Festival di Sanremo 2026: ritorno nella “terra promessa”

