festival di sanremo eros ramazzotti e alicia keys i superospiti

Questa sera al Festival di Sanremo, Eros Ramazzotti e Alicia Keys saliranno sul palco insieme per la prima volta dal vivo. I due artisti sono i superospiti della serata e si preparano a regalare un’anteprima mondiale ai telespettatori. La loro collaborazione è sicuramente uno dei momenti più attesi di questa edizione.

Saranno Alicia Keys e Eros Ramazzotti, per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale, i protagonisti sul palco dell’Ariston nella serata del giovedì della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana. Lo ha annunciato il Direttore Artistico, x.com