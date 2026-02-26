Sanremo e il giallo de L’Unità sbianchettata La Rai chiarisce | Non è censura ecco perché lo abbiamo fatto

A Sanremo si discute ancora sulla presenza di alcune immagini, che sono state rimosse da un quotidiano. La Rai ha spiegato le motivazioni dietro questa scelta, specificando che non si tratta di censura. La questione ha attirato l’attenzione nel contesto del festival, suscitando il dibattito tra chi sostiene la decisione e chi la critica, senza che siano stati annunciati provvedimenti ufficiali.

C'è una polemica, che è stata subito sedata in viale Mazzini e riguarda ancora il Festival di Sanremo. Qualcuno ha sottolineato come il giornale, comparso alle spalle dell'anziana Gianna Pratesi sul palco dell'Ariston la prima sera della kermesse, sia stato sbianchettato. Già, perché oltre al titolo su "Repupplica", refuso diventato virale, compare anche una foto con persone intente a leggere un quotidiano, con il risultato storico del referendum che pose fine alla monarchia in Italia. Si tratta della prima de "l'Unità". Ovvero "l'Unità. Organo del Partito comunista italiano". Bene, sul ledwall la testata, tutt'oggi in edicola, è stata sbianchettata.

Pucci rinuncia alla co-conduzione di Sanremo, Meloni: «Deriva illiberale della sinistra». La Russa lo invita a ripensarci, per la Rai è censuraAndrea Pucci rinuncia al Festival di Sanremo 2026 dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore, insieme...

