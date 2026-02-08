Pucci rinuncia alla co-conduzione di Sanremo Meloni | Deriva illiberale della sinistra La Russa lo invita a ripensarci per la Rai è censura

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare come co-conduttore al Festival di Sanremo 2026. La decisione arriva dopo le polemiche che avevano accompagnato la sua conferma, che lo vedeva insieme a Lillo nella terza serata. La Rai e alcuni politici avevano reagito duramente, definendo la scelta come censura. Pucci ha preferito rinunciare, lasciando il palco a una decisione più semplice e meno controversa.

Andrea Pucci rinuncia al Festival di Sanremo 2026 dopo le polemiche che hanno accompagnato l’annuncio della sua presenza come co-conduttore, insieme a Lillo, della terza serata. «Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!», dichiara, parlando di «onda mediatica negativa» che altera «il patto fondamentale» con il pubblico. Per tale motivo, il comico ha deciso di fare un passo indietro ringraziando Carlo Conti e la Rai. «Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più», afferma. «Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno», conclude.🔗 Leggi su Open.online

