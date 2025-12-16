Barella ecco l’audio di Doveri sul perché del giallo a Genova | Hai fatto il…

Durante la partita tra Genoa e Inter, si sono verificati momenti di tensione, in particolare nel secondo tempo, quando Nicolò Barella ha ricevuto un cartellino giallo. Ecco l’audio dell’arbitro Daniele Doveri che spiega le ragioni di questa decisione, offrendo chiarimenti sulle motivazioni dietro il provvedimento.

Barella. Durante la sfida tra Genoa e Inter non sono mancati i momenti di tensione, soprattutto nel secondo tempo, quando Nicolò Barella è finito nel mirino dell’arbitro Daniele Doveri. Il centrocampista nerazzurro è stato ammonito a seguito di un presunto fallo di mano, decisione che ha immediatamente acceso le proteste in campo. Dopo il fischio, Barella si è allontanato visibilmente contrariato senza rivolgersi direttamente al direttore di gara. Un gesto che, però, Doveri ha interpretato come una forma di protesta, decidendo così di estrarre il cartellino giallo. Una scelta che ha sorpreso i giocatori dell’Inter e ha portato subito a un confronto acceso. Ilnerazzurro.it

