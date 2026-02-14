A pochi giorni dal Festival di Sanremo, abbiamo deciso di mettere in luce un collegamento tra i cantanti in gara e gli atleti che hanno portato in alto il nostro sport. Durante la manifestazione, abbiamo associato i musicisti a campioni e tecnici sportivi che hanno conquistato medaglie importanti. Un tempo, nel passato del Festival e dell’Italia, ogni canzone presentata veniva accompagnata da una versione in inglese, spesso interpretata da star internazionali come Cliff Richard o Petula Clark. Quel periodo rimane un ricordo vivido di un Sanremo diverso, in cui musica e sport si incontravano sullo stesso palcoscenico.

C’è stato un tempo, in un Sanremo e in un’Italia che fu, nel quale a ogni canzone in gara corrispondeva la versione inglese, interpretata da un grande ospite internazionale. Abbinamenti, li chiamarono. Era il 1990, era l’anno del Mondiale di calcio in casa nostra e all’Ariston andò in scena qualcosa di estremamente evocativo: storie improbabili in cui "Gli amori" di Toto Cutugno – a proposito: ne avrebbero fatta una cover anche Elio e le Storie Tese, intitolata "Ameri", da Enrico, il principe di Tutto il calcio minuto per minuto – divenne "Good love gone bad" portata sul palco nientemeno che da Ray Charles, anno in cui la canzone vincitrice, "Uomini soli" dei Pooh, venne cantata in inglese da Dee Dee Bridgewater ("Angel of the night"). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

A pochi giorni dalla rassegna canora di Sanremo abbiamo giocato abbinando ai cantanti in gara atleti e tecnici che hanno fatto grande il nostro sport. Quando il Festival scende in campo

