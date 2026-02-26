Politici sul palco per un Sanremo da Pecora

A Sanremo, oltre ai cantanti, sono saliti sul palco anche politici di diversi schieramenti, protagonisti di una gara divertente e senza esclusioni di colpi. L’evento, intitolato “Sanremo da Pecora”, trasforma il tradizionale festival in un’occasione per vedere i rappresentanti politici cimentarsi in esibizioni e sfide dal tono leggero. La giornata si è conclusa con un clima di allegria e spirito di squadra.

(LaPresse) – Sanremo non è solo la festa dei cantanti ma anche la festa dei politici cantanti che oggi si sono cimentati in una gara senza esclusioni di colpi per la nuova edizione di "Sanremo da pecora", una rivisitazione del festival della canzone che vede però sul palco i politici di ogni colore. Ad aggiudicarsi questa edizione è stato il duo, Decaro- Nardella entrambi del Pd. La vera novità però è stato il duo "Canto largo", composto da Simona Malpezzi e Luca de Carlo, lei senatrice Pd e lui senatore Fratelli d'Italia. Ad alternarsi sul palco anche Maurizio Gasparri di Forza Italia, Matilde Siracusano sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, Maria Teresa Belucci, vice ministra del Lavoro in gruppo con Ylenja Lucaselli di Fratell d'Italia e Patty L'Abbate del Movimento cinque stelle.