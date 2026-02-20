Mio figlio Matteo verrà a Sanremo ma non vuole che gli presenti i cantanti Andrà a pescare Poi conferma | Sarà il mio ultimo Festival | così Carlo Conti

Carlo Conti ha annunciato che suo figlio Matteo parteciperà a Sanremo, ma preferisce non incontrare i cantanti e si dedicherà alla pesca. La scelta sorprende, considerando il suo ruolo di conduttore e il suo coinvolgimento nel festival. Conti ha anche rivelato che questa sarà la sua ultima edizione, sottolineando che ora può finalmente godersi il lato più leggero dell’evento. Matteo, invece, si concentrerà sulle attività più semplici, lontano dalle luci dello spettacolo. La presenza del figlio aggiunge un tocco personale alla manifestazione.

" Per me ora inizia la parte divertente: è la punta dell'iceberg, perché il lavoro fatto in questi mesi finalmente lo condividi col pubblico. È la parte più rilassante e più entusiasmante". 'Rilassante' non è probabilmente il primo aggettivo che viene in mente quando si pensa a chi tra 4 giorni entrerà al Teatro Ariston per dare il via all'edizione 2026 del Festival di Sanremo, eppure per Carlo Conti è proprio così. Ai microfoni de "Il pomeriggio di Radio 2", come riporta Il Messaggero, il conduttore si racconta a un passo dall'inizio del suo quinto Sanremo, confermando che poi passerà la palla a qualcun altro: "Voglio dire, quando arrivi a cinque sono già abbastanza.

