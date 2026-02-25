Sanremo 2026 inizia con una serata dedicata agli ascolti, perché il pubblico ha scelto Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Masini come i favoriti. Le esibizioni si susseguono tra musica e spettacolo, con un pubblico che applaude ogni intervento. La scaletta prevede orari precisi per ogni artista, mentre il palco si anima di energia e colori. La serata si conclude con un'anticipazione sulla seconda, pronta a sorprendere.

La scaletta definitiva della prima serata di Sanremo 2026 prevede l'esibizione di tutti e 30 i cantanti in gara. La fine della puntata è all'1.44. I conduttori sono Carlo Conti e Laura Pausini, con l'attore Can Yaman. Ospiti Tiziano Ferro, Olly, Gianna Pratesi - per omaggiare gli 80 anni della Repubblica - e l'attore Kabir Bedi. Ecco la scaletta definitiva con la lista dei cantanti in gara in ordine di esibizione: 20.40 - Apertura 20.43 - La voce di Pippo Baudo presenta la serata. Ingresso di Carlo Conti 20.

Classifica Sanremo 2026 della prima serata, in top 5 Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-MasiniArisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga e Fedez con Masini sono i primi cinque classificati della serata inaugurale di Sanremo 2026, dopo che le votazioni sono state chiuse.

Signori, solo applausi "Male necessario" di Fedez e Masini è tanta, tanta roba #musica #Sanremo #sanremo2026 #fedez #marcomasini facebook

Fedez e Marco Masini si esibiscono durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026. #lapresse #Sanremo2026 #Fedez #Marcomasini © Marco Alpozzi/LaPresse x.com