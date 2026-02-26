Sanremo | basta polemiche parla la musica Achille Lauro unisce l’Italia in un abbraccio

Dopo la seconda serata del Festival di Sanremo, si sono susseguite dichiarazioni e commenti tra artisti e addetti ai lavori. Durante la conferenza stampa, si è parlato principalmente di musica, senza affrontare argomenti legali o controversie. La discussione si è concentrata sulle performance e sui messaggi trasmessi sul palco, lasciando da parte le polemiche o i dettagli più delicati.

Nella conferenza stampa del giorno dopo, che ha fatto seguito alla seconda serata del Festival, nessuno ha chiesto a Carlo Conti della commovente dedica di Achille Lauro ai ragazzi italiani vittime della strage di Cans Montana. Perché nella narrazione di chi vuole trasformare anche la kermesse canora per eccellenza in momento divisivo per l’Italia è più funzionale domandare al conduttore come voterà al referendum invece che delle lacrime che hanno unito un intero popolo. A confermare il tentativo di gettarla a tutti i costi in politica, che arriva prevalentemente da sinistra, ci sono le assurde polemiche montate ad arte da Avs sulla presunta... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

