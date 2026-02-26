Achille Lauro lacrime a Sanremo per l' omaggio ai ragazzi di Crans Montana | Spero la mia musica abbia confortato

Le parole, Achille Lauro, le aveva trovate fin dall'inizio. Tre frasi semplici, dritte e sincere, a voler assumere su di sé - perché lenirlo è impossibile - il dolore più grande. «Sono vicino con tutto il cuore a tutti i ragazzi coinvolti e alle loro famiglie, che stanno vivendo il dolore più grande. È una sofferenza che tocca tutti e che sentiamo anche nostra, qualcosa che va oltre le parole e troppo grande persino da immaginare. Vi sono vicino con tutto l'amore possibile». Succedeva dopo la tragedia di Crans-Montana, 41 morti e 116 feriti nella notte di Capodanno. Vittime giovanissime: svizzeri, italiani, francesi, belgi, macedoni, portoghesi, rumeni e turchi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

