Le parole, Achille Lauro, le aveva trovate fin dall'inizio. Tre frasi semplici, dritte e sincere, a voler assumere su di sé - perché lenirlo è impossibile - il dolore più grande. «Sono vicino con tutto il cuore a tutti i ragazzi coinvolti e alle loro famiglie, che stanno vivendo il dolore più grande. È una sofferenza che tocca tutti e che sentiamo anche nostra, qualcosa che va oltre le parole e troppo grande persino da immaginare. Vi sono vicino con tutto l'amore possibile». Succedeva dopo la tragedia di Crans-Montana, 41 morti e 116 feriti nella notte di Capodanno. Vittime giovanissime: svizzeri, italiani, francesi, belgi, macedoni, portoghesi, rumeni e turchi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Achille Lauro, lacrime a Sanremo per l'omaggio ai ragazzi di Crans Montana: «Spero la mia musica abbia confortato»

Sanremo 2026, Achille Lauro canterà "Perdutamente" per rendere omaggio ai morti di Crans-MontanaLa seconda serata del Festival di Sanremo 2026 si aprirà con un emozionante momento di raccoglimento in musica.

Sanremo, Achille Lauro e l’omaggio alle vittime di Crans-MontanaSul palco dell’Ariston l’artista intonerà “Perdutamente”, brano legato a doppio filo alle vittime dell’incendio in Svizzera Il ricordo delle vittime...

Achille Lauro, arriva il messaggio sulla tragedia di Crans Montana

Temi più discussi: Achille Lauro, lacrime a Sanremo per l'omaggio ai ragazzi di Crans Montana: Spero la mia musica abbia confortato; Sanremo 2026, Achille Lauro canta con Laura Pausini e scoppia in lacrime dopo il brano dedicato alle vittime di Crans-Montana; Tutti in lacrime: esibizione da brividi di Achille Lauro; Sanremo 2026, Achille Lauro stasera è co-conduttore: duetto con Pausini e l'omaggio a Crans-Montana.

Sanremo 2026, Achille Lauro canta con Laura Pausini e scoppia in lacrime dopo il brano dedicato alle vittime di Crans-MontanaNel corso della seconda puntata, Achille Lauro emoziona prima nel duetto con Laura Pausini e poi con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana ... libero.it

In bianco e commosso, Achille Lauro ricorda le vittime della strage di Crans-Montana a Sanremo 2026Trattiene a stento le lacrime e si presenta sul palco dell’Ariston vestito di bianco. Con una performance memorabile di Perdutamente , Achille Lauro – co-conduttore della seconda serata del ... itacanotizie.it

Achille Lauro lascia tutti senza parole: la collana "Magnifica" con opali bianche e diamanti ha un prezzo da capogiro (e non è per tutti) - facebook.com facebook

Achille Lauro omaggia le vittime della tragedia di Crans-Montana cantando “Perdutamente”. La canzone è diventata simbolo della tragedia di Capodanno quando la mamma di Achille Barosi, una delle giovani vittime, l’ha cantata ai funerali del figlio Con Laur x.com