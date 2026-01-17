Crans Montana mamma Erica intona Perdutamente sulla bara del figlio e il web si unisce all’appello di Roberto Alessi | Achille Lauro deve cantare a Sanremo

A Crans Montana, una madre, Erica, ha intonato “Perdutamente” sulla bara del suo figlio, suscitando emozioni e solidarietà online. Nel frattempo, Roberto Alessi ha lanciato un appello affinché Achille Lauro possa esibirsi a Sanremo, ottenendo una vasta partecipazione sul web. Questi eventi mostrano come il web possa essere uno strumento di vicinanza e di supporto in momenti di forte impatto emotivo.

In questi giorni a dare il via a un vero e proprio movimento popolare è stato Roberto Alessi, direttore di Novella2000, che ha lanciato un appello chiaro e preciso a Carlo Conti: invitare sul palco del Festival di Sanremo 2026 Achille Lauro, affinché possa rendere omaggio alle vittime di Crans Montana. Tutto è nato dalla profonda commozione che ha attraversato l’Italia dopo la tragedia avvenuta nella notte di Capodanno. In particolare, il funerale di Achille Barosi, una delle vittime, è diventato un momento emblematico di raccoglimento e vicinanza. Durante la cerimonia, la madre di Achille, Erica, ha scelto di far ascoltare proprio un brano di Achille Lauro, “Perdutamente”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

