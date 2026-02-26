Sanremo 2026 tensione in sala stampa sulle poche cantanti femminili Conti si difende | Io scelgo le canzoni

Durante la conferenza stampa di Sanremo 2026 si sono vissuti momenti di tensione. Una giornalista ha chiesto spiegazioni sulla presenza di poche cantanti femminili in gara. Carlo Conti ha risposto difendendo le sue decisioni, affermando di aver scelto le canzoni. La discussione ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un clima di nervosismo tra i partecipanti.

Tensione in sala stampa durante la conferenza stampa, dopo la seconda serata del Festival di Sanremo tra il conduttore e direttore artistico Carlo Conti e una giornalista che in sala stampa ha accusato il volto Rai di aver scelto poche artiste donne. «Io mi assumo la responsabilità delle scelte che ho fatto in base alle canzoni che sono state presentate», spiega secco Conti. Ne è nato un battibecco su cui Conti ha mantenuto la sua linea. «È come andare da un fioraio e vedere cosa c’è a disposizione -spiega Conti- Bisogna fare delle scelte, poi può capitare di fare degli errori, per carità, ma io ho scelto sulla base delle canzoni», spiega il conduttore. 🔗 Leggi su Open.online

