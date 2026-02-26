SANREMO, ITALY - FEBRUARY 25: (L-R) Nicolò Filippucci, Sonico, El Ma, Blind, Gianluca Gazzoli, Angelica Bove and Mazzariello attend the 76th Sanremo Music Festival 2026 at Teatro Ariston on February 25, 2026 in Sanremo, Italy. (Photo by D.VenturelliGetty Images) Grande attesa per l'assegnazione del primo titolo della 76a edizione del Festival di Sanremo: Nicolò Filippucci e Angelica Bove si contenderanno il successo tra i giovani debuttanti Il Festival di Sanremo entra ormai nel vivo e nel corso della terza serata, in cui si esibiranno gli altri 15 big rimasti fuori mercoledì sera, verrà anche assegnato il titolo riservato ai giovani. Se lo contenderanno Nicolò Filippucci, in arrivo da Amici, e Angelica Bove, protagonista di X Factor. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sanremo 2026, si assegna il titolo delle Nuove Proposte: c'è un favorito per i bookie

Sanremo 2026, tutto pronto per il Festival: per i bookie c'è un grande favoritoConto alla rovescia per il via alla manifestazione canora più attesa dell'anno: 30 cantanti in gara per il trono che nel 2025 fu conquistato da Holly...

Sanremo, c'è un ribaltone nelle quote: ecco il nuovo favorito dei bookieSANREMO, ITALY - FEBRUARY 12: Carlo Conti attends the 75th Sanremo Music Festival 2025 at Teatro Ariston on February 12, 2025 in Sanremo, Italy.

Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big

Temi più discussi: Sanremo 2026, così sarà scelto il vincitore. Ecco cosa dice il regolamento e come si vota; Scaletta seconda serata Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara in ordine di uscita; Sanremo 2026, guida completa al Festival: cantanti, ospiti, serate e come funziona il voto; Come si vince Sanremo? Il regolamento del Festival della Canzone italiana 2026 tra televoto e giuria.

Festival di Sanremo 2026, la scaletta della terza serata: dall'ordine dei cantanti al vincitore delle Nuove ProposteSanremo 2026 entra nella sua fase decisiva: 15 Big sul palco, finale delle Nuove Proposte e due ospiti internazionali all’Ariston. Ecco la scaletta ... alfemminile.com

Sanremo 2026: le pagelle della seconda (noiosissima) serataUn altro giro di boa. La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ha visto protagonisti quindici cantanti in gara, la seconda metà si esibirà giovedì sera. Le performance sono state valutate attrav ... rockol.it

La seconda serata del Festival di Sanremo, parte con le Nuove proposte Tocca a Laura Pausini aprire la seconda serata del Festival di Sanremo. E' lei a introdurre il "compagno di viaggio" Carlo Conti. La parola passa subito alle Nuove Proposte, che si misur - facebook.com facebook

Con noi #Mazzariello, nelle Nuove Proposte a Sanremo 2026 con la sua #Manifestazioned'amore. #Sanremo2026 #RadioShow @RadioZetaOf x.com