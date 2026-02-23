Sanremo 2026 tutto pronto per il Festival | per i bookie c' è un grande favorito

Sanremo 2026 si avvicina con entusiasmo, perché i bookmaker vedono come favorito un artista emergente che ha conquistato il pubblico con il suo ultimo singolo. La causa di questa preferenza deriva dalla crescente popolarità sui social e dalle anteprime che ha condiviso sui canali ufficiali. Sono 30 i cantanti che si sfideranno sul palco, con l’obiettivo di portare a casa il prestigioso trofeo. La manifestazione promette di essere ricca di sorprese e novità.

Conto alla rovescia per il via alla manifestazione canora più attesa dell'anno: 30 cantanti in gara per il trono che nel 2025 fu conquistato da Holly Chiuse le Olimpiadi di Milano Cortina, è partito il conto alla rovescia per l'inizo del Festival di Sanremo, giunto alla 76a edizione. Sotto la direzione artistica di Carlo Conti, affiancato in tutte le serate da Laura Pausini e da altri co-conduttori diversi, ci saranno trenta cantanti in gara per il titolo. E allora scopriamo le quote vincitore Sanremo 2026 in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. Il primo impatto con la critica aveva premiato Tommaso Paradiso, al debutto nel Festival in cui si era presentato solo come ospite: il cantautore romano, molto apprezzato dai giovani ma gradito anche dagli appassionati della vecchia guardia, resta uno dei candidati al primo posto.