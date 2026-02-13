Sanremo, c'è un ribaltone nelle quote: ecco il nuovo favorito dei bookie A pochi giorni dall'inizio del Festival, in programma tra il 24 e il 28 febbraio, cambia lo scenario dei favoriti. Dopo settimane di scommesse aperte su alcuni artisti, le quote si sono improvvisamente spostate su Marco Mengoni, che ha guadagnato probabilità grazie a una performance di prova molto apprezzata e a un aumento delle scommesse da parte di alcuni gruppi di scommettitori.

SANREMO, ITALY - FEBRUARY 12: Carlo Conti attends the 75th Sanremo Music Festival 2025 at Teatro Ariston on February 12, 2025 in Sanremo, Italy. (Photo by D.VenturelliDaniele VenturelliGetty Images ) L'emozionante incontro tra i prossimi protagonisti sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e il Presidente della Repubblica Mattarella ha aperto i lavori del prossimo Festival. E più si avvicina l'inizio, più cambiano le sensazioni riguardo i favoriti per il successo finale: e allora scopriamo gli aggiornamenti delle quote vincente Sanremo 2026 in programma dal 24 al 28 febbraio. Manca ormai davvero poco per l'inizio del 76° Festival di Sanremo di Carlo Conti, giunto alla sua ultima edizione e pronto a stupire tutti con i suoi super ospiti (Tiziano Ferro ed Eros Ramazzotti sono tra di loro) e i co-conduttori per cui c'è già grande curiosità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sanremo, c'è un ribaltone nelle quote: ecco il nuovo favorito dei bookie

Approfondimenti su sanremo ribaltone

Ultime notizie su sanremo ribaltone

Argomenti discussi: Sanremo 2026: un genovese tra i favoriti (ma non per Fantasanremo); Michele Bravi torna a Sanremo e difende Ghali: Un artista che esprime il suo pensiero non è dissenso; Sanremo 2026, Ghali ed Eurovision: l’intervista a Michele Bravi; Il caso anomalo dei Jalisse nella storia del Festival di Sanremo.

Mara Sattei: «Torno a Sanremo come cantautrice e poi mi sposo. Nella musica c'è ancora un gender gap, non dobbiamo accontentarci»L'artista in gara con «Le cose che non sai di me», dedicata al fidanzato. Nel nuovo album «Che me ne faccio del tempo» duetti con Mecna, Noemi, Elisa e il fratello thasup ... corriere.it

Alessandro Gassmann: «Non sarò sul palco di Sanremo, c'è una regola legata a mio figlio Leo». Ecco qualeNiente palco dell’Ariston per Gassmann. Per Alessandro Gassmann: l’attore non potrà partecipare a Sanremo e presentare la fiction in cui è protagonista, nel ruolo di ... ilmessaggero.it

Carlo Conti sommerso dalle critiche per la scelta di Andrea Pucci co-conduttore al Festival di Sanremo e anche Selvaggia Lucarelli infierisce. Di buon mattino Carlo Conti ha annunciato con un video divertente la presenza dei comici Lillo e Andrea Pucci sul p - facebook.com facebook