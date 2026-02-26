Sanremo 2026 Sayf prepara i caffè al bar Santissimo

Nel pomeriggio di oggi, il cantante Sayf ha fatto visita al bar “Santissimo since 1999” in vista della serata di Sanremo 2026. Ha incontrato i fan, preparando e servendo loro i caffè al tavolo. L’occasione ha attirato l’attenzione di chi era presente, creando un momento di interazione informale e diretto con il pubblico.

(LaPresse) – Nel pomeriggio di oggi, in vista della serata del Festival di Sanremo, Il cantante Sayf ha incontrato i fan al bar "Santissimo since 1999', preparando i caffè e portandoli al tavolo. Sull'Eurovision: "Non ho ancora deciso".