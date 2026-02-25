SAYF ha annunciato il suo SANTISSIMO TOUR Le date

Dopo il debutto sul palco dell’Ariston con “ TU MI PIACI TANTO ” (A. Viacava – L. Di Blasi – G. De Lauri), SAYF ha annunciato il suo SANTISSIMO TOUR . Dopo il debutto sul palco dell’Ariston con “ TU MI PIACI TANTO ” (A. Viacava – L. Di Blasi – G. De Lauri), SAYF ha annunciato il suo SANTISSIMO TOUR con due imperdibili appuntamenti: mercoledì 21 ottobre 2026 all’ Alcatraz di Milano e martedì 27 ottobre 2026 all’ Atlantico di Roma. I biglietti saranno disponibili in prevendita da giovedì 26 febbraio alle ore 12:00 su www.livenation.it. Nella serata delle cover, SAYF salirà sul palco insieme a Alex Britti e Mario Biondi per reinterpretare “Hit the Road Jack” di Ray Charles, dando vita a un incontro tra universi sonori differenti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

