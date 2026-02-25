SAYF ha annunciato il suo SANTISSIMO TOUR Le date

Dopo il debutto sul palco dell’Ariston con  “ TU MI PIACI TANTO ”  (A. Viacava – L. Di Blasi – G. De Lauri), SAYF  ha annunciato il suo  SANTISSIMO TOUR  . Dopo il debutto sul palco dell’Ariston con  “ TU MI PIACI TANTO ”  (A. Viacava – L. Di Blasi – G. De Lauri), SAYF  ha annunciato il suo  SANTISSIMO TOUR  con due imperdibili appuntamenti: mercoledì  21 ottobre  2026 all’ Alcatraz  di Milano e martedì  27 ottobre  2026 all’ Atlantico di Roma.   I biglietti saranno disponibili in prevendita da giovedì 26 febbraio alle ore 12:00  su www.livenation.it. Nella serata delle cover, SAYF salirà sul palco insieme a Alex Britti e Mario Biondi per reinterpretare “Hit the Road Jack” di Ray Charles, dando vita a un incontro tra universi sonori differenti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

