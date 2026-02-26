Sanremo 2026 replica seconda puntata su Rai Premium | orario quando rivedere la prima serata del 25 febbraio

Sanremo 2026 replica seconda puntata, riassunto del 25 febbraio. Il riassunto della seconda puntata di Sanremo 2026. Tra gli ospiti i Campioni olimpici di Milano?Cortina 2026: Francesca Lollobrigida, Lisa Vittozzi, Giacomo Bertagnolli, Andrea Ravelli, Giuliana Turra. Co-conduttori, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, anche Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro. Tra le Nuove Proposte si qualificano Angelica Bove e Nicolò Filippucci. Hanno cantato 15 dei 30 cantanti in gara tra cui: Bambole di pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez e Masini, Fulminacci, J-Ax, LDA e Aka7even, Levante, Nayt, Patty Pravo e Tommaso Paradiso. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Sanremo 2026, la classifica della seconda serataLa seconda serata di Sanremo 2026 si è chiusa, come da previsioni, all'una e quindici minuti. Si sono esibiti tutti e 30 i Big in gara, e i loro brani sono stati votati dalle radio e dal televoto. vanityfair.it

SANREMO 2026, SECONDA SERATA 25 FEBBRAIO 2026: DIRETTA/ Classifica e top 5: ecco gli artisti più votatiSanremo 2026, la seconda serata: esibizioni, ospiti e le canzoni in gara. Il racconto live dal teatro Ariston: la classifica e la top 5 ... ilsussidiario.net

