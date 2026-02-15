The Voice Kids 2026 replica su Rai Premium quando rivedere le repliche dell’ultima puntata in tv e in streaming
La replica di The Voice Kids 2026 su Rai Premium arriva dopo che il pubblico ha chiesto di rivedere le puntate, a causa dell’interesse crescente verso i giovani talenti. La trasmissione, che mette in mostra le voci più promettenti tra i bambini e i ragazzi italiani, torna in televisione e online, permettendo di seguire di nuovo le esibizioni più emozionanti. La programmazione prevede la possibilità di rivedere le puntate in streaming e in replica su Rai Premium, offrendo un’occasione per non perdere i momenti più belli del talent.
The Voice Kids 2026 replica in tv e in streaming. The Voice Kids 2026 la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Al timone del programma si ritroverà Antonella Clerici che accompagnerà gli spettatori alla scoperta delle storie e dei sogni dei nuovi piccoli protagonisti della trasmissione. Al suo fianco, confermati in giuria i coach che hanno decretato il successo del programma: Loredana Bertè, Arisa, Nek e Clementino. Dove rivedere le repliche delle puntate in streaming e in tv. Ecco quando va in onda The Voice Kids 2024 in replica su Rai Premium. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it
Terremoto a The Voice Kids: Andrea canta, nessuno lo sceglie… poi succede l’impensabile..
Chi ha vinto The Voice Kids 2026, il vincitore è Matteo del Team di NEKMatteo Trullu del team Nek si è aggiudicato la vittoria a The Voice Kids 2026: il 13enne sardo convince giuria e coach. superguidatv.it
Matteo Trullu, chi è il vincitore di The Voice Kids 2026: l’intesa da brividi con Nek e la polemica dopo la vittoriaChi ha vinto The Voice Kids 2026. Il 13 Matteo Trullu ha emozionato giuria, pubblico e social col suo talento: La mia grande rivincita ... libero.it
Riviviamo insieme i momenti salienti del percorso di Matteo: dalle Blind Auditions alla vittoria di #TheVoiceKidsIT. Congratulazioni, sei un bravo musicista ed un grande artista! facebook
Clamoroso The voice kids 3.382 23,35 C'e' posta per te 3.272 22,07 #ascoltitv (E la ruota della fortuna sotto il 20%) x.com