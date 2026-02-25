sanremo 2026 replica prima puntata su rai premium orario quando rivedere la prima serata del 24 febbraio

Sanremo 2026 torna in replica su Rai Premium a causa di richieste di pubblico. La prima puntata del 24 febbraio viene trasmessa di nuovo per permettere a chi l’ha persa di rivederla. La programmazione prevede l’orario classico serale, offrendo ai fan l’opportunità di seguire le esibizioni principali e gli interventi più amati. La replica si può guardare anche in streaming, per chi preferisce la visione da dispositivi mobili.

Sanremo 2026 replica prima puntata, riassunto del 24 febbraio. Il riassunto della prima puntata di Sanremo 2026. La 76ª edizione del Festival si è aperta con Carlo Conti affiancato da Laura Pausini e Can Yaman come co?conduttore. L’apertura ha reso omaggio a Pippo Baudo, con la sua voce che introduceva il Festival sulle note di “Perché Sanremo è Sanremo”. La prima puntata ha visto diversi momenti speciali: Tiziano Ferro, superospite, celebrato per i suoi 25 anni di carriera. Olly, vincitore della scorsa edizione, che ha aperto la serata. Kabir Bedi, il Sandokan storico, in un passaggio di testimone con Can Yaman. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

The Voice Kids 2026 replica su Rai Premium, quando rivedere le repliche dell’ultima puntata in tv e in streamingLa replica di The Voice Kids 2026 su Rai Premium arriva dopo che il pubblico ha chiesto di rivedere le puntate, a causa dell’interesse crescente verso i giovani talenti.

Leggi anche: Prima di Noi replica su Rai Premium ? Quante puntate sono e dove rivedere la fiction di Rai 1

Temi più discussi: Sanremo 2026, la Top 5: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez&Masini - Ecco la top 5 della prima serata per sala stampa, tv e web; Dove vedere Sanremo 2026 gratis in TV, in streaming e in replica; Sanremo 2026, la prima serata in diretta: scaletta, cantanti e ospiti. LIVE; Carlo Conti dedica Sanremo 2026 a Pippo Baudo e replica su Pucci: Sono un uomo libero, mai ricevuto pressioni da Meloni. Laura Pausini: I commenti negativi sui social? In Italia mi sento amata.

Sanremo 2026 al via, la prima serata del Festival - DIRETTAIl Festival si apre con la voce di Pippo Baudo. Standing ovation per Vessicchio. All'Ariston Can Yaman, l'abbraccio con Kabir Bedi. Sul palco Gianna Pratesi che nel 1946 votò per la Repubblica. Conti ... ansa.it

Sanremo 2026, classifica e riassunto della prima serata: l'omaggio a Baudo, l'errore 'Repupplica', Tiziano Ferro incantaIl Festival di Sanremo 2026 è entrato nel vivo e nella serata inaugurale i telespettatori hanno avuto modo di ascoltare, per la prima volta, tutte le 30 canzoni in gara dei Big, quelle che sono state ... today.it

Venerdì 20 febbraio, andrà in onda la seconda puntata della terza stagione de **Il Commissario Ricciardi **su **Rai Premium alle ore 21,20**. REPLICA della puntata "I vivi e i morti", sabato 21 febbraio, su Rai Premium alle ore 23,20. facebook

Rai Movie (@raimovie) / Posts / X x.com