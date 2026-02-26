Alla vigilia della terza serata del Festival di Sanremo 2026, si sono verificati momenti di tensione tra una giornalista e il direttore artistico. Durante la conferenza stampa, si sono approfonditi i motivi della presenza ridotta di concorrenti femminili tra i Big, con scambi di battute che hanno attirato l’attenzione dei presenti. La discussione ha catturato l’interesse del pubblico e dei media presenti in sala.

Polemica in sala stampa durante la conferenza alla vigilia della terza serata del Festival di Sanremo 2026 sulla scarsa presenza femminile tra i cantanti Big in gara. Una giornalista ha incalzato il direttore artistico Carlo Conti sul numero ridotto delle donne, dopo che lui stesso si era detto sostanzialmente dispiaciuto. L’inviata, per, ha sottolineato come anche nelle edizioni passate abbia scelto più uomini. La replica è stata netta: “Mi assumo la responsabilità delle scelte che ho fatto in base alle canzoni che sono state presentate”. Conti: “Io scelgo le canzoni, non guardo chi le canta” Il confronto si è acceso quando al conduttore è stato fatto notare che, anche quest’anno, nel cast le donne sono meno rispetto agli uomini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sanremo 2026, polemica in sala stampa tra una giornalista e Carlo Conti sulle poche donne in gara tra i Big

Sanremo 2026, tensione in sala stampa sulle poche cantanti femminili. Conti si difende: «Io scelgo le canzoni»Tensione in sala stampa durante la conferenza stampa, dopo la seconda serata del Festival di Sanremo tra il conduttore e direttore artistico Carlo...

“Hai scelto meno donne per Sanremo 2026”, scontro tra una giornalista e Conti: la reazione del conduttoreScontro in diretta durante la conferenza stampa della terza serata di Sanremo 2026: Carlo Conti ha risposto alla domanda di una giornalista che gli...

Temi più discussi: Sanremo 2026, le polemiche avanzano: dopo Andrea Pucci si critica il cast 'striminzito' e 'low-cost'; Ditonellapiaga e la prima polemica di Sanremo 2026: Miss Italia mi fa causa? La canzone parla di me, e del rapporto con la perfezione. Non insulto nessuno; Scoppia la polemica sule collane di Sayf e Laura Pausini: la maledizione dei gioielli colpisce anche a Sanremo 2026; Miss Italia contro Ditonellapiaga: polemica a Sanremo sull’uso del nome del Concorso.

Sanremo 2026, scoppia la polemica sulle donne in gara. Conti: «Scelgo le canzoni». Irina Shayk: «Celebriamo l’amore, amo gli uomini»SANREMO – La questione della scarsa presenza femminile al Festival di Sanremo 2026 irrompe in sala stampa e diventa uno dei temi più discussi di questa edizione. A sollevare il dibattito sono state al ... domanipress.it

Sanremo 2026, polemica in sala stampa tra una giornalista e Carlo Conti sulle poche donne in gara tra i BigSanremo 2026, polemica sulle poche donne in gara: botta e risposta tra Carlo Conti e una giornalista in conferenza stampa ... virgilio.it

Ultim'ora: l'attacco a Carlo Conti: "Sei tu che scegli, quindi è tua la responsabilità" Momento di tensione durante la Conferenza stampa della 3° serata di Sanremo. Immediata la risposta del conduttore: "Se mi vuoi far dire una cosa che non ho detto, io non - facebook.com facebook

"Era previsto il calo, perché la seconda cala sempre. Invece è aumentato. Il merito non è del direttore artistico. Di questo ne sono certo". Lo sottolinea sorridendo Carlo Conti in conferenza stampa commentando i dati della seconda serata di Sanremo 2026. " x.com