Durante una recente intervista, il conduttore di Sanremo 2026 ha preferito non pronunciarsi sul referendum, lasciando aperta la questione. Ha invece commentato le selezioni musicali, spiegando di aver scelto le canzoni senza entrare nel merito della rappresentanza femminile. La sua risposta si è concentrata sulle decisioni artistiche, senza approfondire altre tematiche legate alla manifestazione.

Carlo Conti glissa una domanda sul referendum e replica a chi lo accusa di aver scelto poche cantanti donne per il Festival di Sanremo 2026. Durante la consueta conferenza stampa quotidiana, in cui ha parlato anche del calo degli ascolti, il conduttore e direttore artistico della kermesse ha risposto così a una domanda sul referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo: “Se voterò? Non lo so. Io ho un’opinione ben precisa. Quando eleggo delle persone, le eleggo per essere i miei rappresentanti, mi fido di loro e secondo me lo devono fare loro. Poi c’è anche lo strumento del referendum, ma mi piace che le persone che eleggiamo siano competenti e portino avanti le nostre indicazioni”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, Carlo Conti: “Se voterò al referendum? Non lo so. Poche donne in gara? Scelgo le canzoni”

Leggi anche: Carlo Conti a Sanremo 2026: «Poche donne in gara? Sono arrivate da loro meno canzoni. Ho scelto i brani indipendentemente da chi li canta»

Sanremo 2026, tensione in sala stampa sulle poche cantanti femminili. Conti si difende: «Io scelgo le canzoni»Tensione in sala stampa durante la conferenza stampa, dopo la seconda serata del Festival di Sanremo tra il conduttore e direttore artistico Carlo...

Temi più discussi: La seconda serata di Sanremo 2026, la conferenza stampa e le anticipazioni di Carlo Conti; Carlo Conti dedica Sanremo 2026 a Pippo Baudo e replica su Pucci: Sono un uomo libero, mai ricevuto pressioni da Meloni. Laura Pausini: I commenti negativi sui social? In Italia mi sento amata; Carlo Conti sugli ascolti in calo: Quest’anno non ho battuto me stesso. Achille Lauro canta per Crans-Montana; Sanremo 2026, ecco i nomi dei 15 big in gara. Co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo.

Sanremo 2026 cala negli ascolti? Colpa del caldo. Carlo Conti: Sembra estate, alla gente piace stare fuoriLe parole del conduttore e direttore artistico della kermesse nella consueta conferenza stampa ... tpi.it

''Ma chi so’ questi?'': Guendalina Tavassi contro alcuni dei Big scelti da Carlo Conti per Sanremo 2026Buongiorno flowers, volevo commentare con voi Sanremo, perché leggo di molte persone che la pensano come me. I veri Festival sono proprio finiti da tanto tempo. L’anno scorso c’era ancora qualche can ... gossip.it

Polemica in sala stampa: poche donne in gara, ancora una volta, al Festival Il direttore artistico Carlo Conti ha risposto così alla domanda in conferenza stampa. Che ne pensate . . #RDSLovesSanremo #Sanremo2026 #CarloConti #news - facebook.com facebook

“Se non ci sono le canzoni non si possono scegliere cantanti donne, mi assumo le responsabilità delle scelte che ho fatto in base alle canzoni che sono state presentate”. Carlo Conti lo dice rispondendo alla giornalista Maria Elena Barnabi che gli ha fatto not x.com