Sanremo 2026 per la terza serata c’è Irina Shayk | le foto

Irina Shayk è pronta a cimentarsi come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2026, assieme al comico Ubaldo Pantani. “Sono felice di essere a Sanremo con tutti voi. Ho sentito tantissimo parlare di Carlo Conti e del Festival. Un evento nato nel 1951, con una storia di oltre 70 anni”, ha detto la top model russa oggi in conferenza stampa all’Ariston. “Grazie per avermi invitato – ha aggiunto – non vedo l’ora che arrivi stasera”. La musica, racconta la top model, ha sempre fatto parte della sua vita. “Mia madre è stata insegnante di musica per 25 anni, io suonavo il pianoforte e cantavo nel coro, ma non chiedetemi di cantare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Alla domanda in conferenza stampa a Sanremo sulla guerra in Ucraina la modella russa Irina Shayk glissa sull'argomento: "Non voglio dire niente di politico perché sono qui per celebrare l'amore, la musica e l'unità e sono qui per portare una grande energia - facebook.com facebook

Sanremo 2026, Carlo Conti ironizza: “Gli ascolti sono diminuiti e la colpa è del direttore artistico, lo share è aumentato e il merito non è del direttore artistico”. Irina Shayk: “La guerra in Ucraina No a commenti politici” di @IlContiAndrea @FQMagazineit x.com