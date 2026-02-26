Sanremo 2026 per la terza serata c’è Irina Shayk | le foto

Per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, si preannuncia la presenza di Irina Shayk come co-conduttrice, affiancata dal comico Ubaldo Pantani. La modella sarà protagonista di un ruolo speciale durante la manifestazione, attirando l’attenzione degli spettatori e dei media. L’evento si svolgerà come di consueto, con un pubblico pronto a seguire le esibizioni e le novità in programma.

Irina Shayk è pronta a cimentarsi come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2026, assieme al comico Ubaldo Pantani. “Sono felice di essere a Sanremo con tutti voi. Ho sentito tantissimo parlare di Carlo Conti e del Festival. Un evento nato nel 1951, con una storia di oltre 70 anni”, ha detto la top model russa oggi in conferenza stampa all’Ariston. “Grazie per avermi invitato – ha aggiunto – non vedo l’ora che arrivi stasera”. La musica, racconta la top model, ha sempre fatto parte della sua vita. “Mia madre è stata insegnante di musica per 25 anni, io suonavo il pianoforte e cantavo nel coro, ma non chiedetemi di cantare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

