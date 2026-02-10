Irina Shayk sarà la co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2026. La modella ha detto di essere felice di partecipare, definendolo un sogno che si realizza. La kermesse musicale si avvicina e si cominciano a conoscere i volti che animeranno il palco dell’Ariston.

Roma, 10 febbraio 2026 – Il conto alla rovescia per Sanremo 2026 è già partito e a poco a poco si sta delineando il cast che calcherà il palco dell’Ariston. A poche ore dall’annuncio di Tiziano Ferro come super ospite della prima serata, la Rai fa sapere che Irina Shayk sarà c o-conduttrice nella serata di giovedì 26 febbraio. La top russa, presenza fissa sulle passerelle e sui red carpet più prestigiosi, prenderà dunque il posto del comico Andrea Pucci, che ha fatto un passo indietro dopo tutte le polemiche che ha sollevato la sua partecipazione alla kermesse. " È un grande onore co-condurre il Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice della terza serata. “Un sogno che diventa realtà”

Approfondimenti su Sanremo 2026

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, la conduttrice Carlo Conti ha annunciato una sorpresa: Irina Shayk sarà co-conduttrice.

Questa sera a Sanremo Irina Shayk salirà sul palco dell’Ariston come co-conduttrice.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo, la super modella Irina Shayk sarà co-conduttrice della terza serata; Sanremo 2026, Carlo Conti chiama Nino Frassica: sarà il sostituto di Pucci; Carlo Conti, 'la super modella Irina Shayk co-conduttrice a Sanremo giovedì sera'; Sanremo 2026: news, aggiornamenti, indiscrezioni e novità sul festival della canzone italiana.

Sanremo, svelata un'altra co-conduttrice: la super modella Irina ShaykNon è ancora chiaro se salirà sul palco nella serata di giovedì 26 o di venerdì 27 febbraio ... adnkronos.com

Sanremo, Irina Shayk conduttrice al Festival: quando sarà all'AristonIrina Shayk sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2026, portando sul palco dell'Ariston il fascino internazionale di una delle ... iltempo.it

Irina Shayk co-conduttrice di Sanremo 2026 - facebook.com facebook

Pilar Fogliati co-condurrà la seconda serata di #Sanremo2026, mentre Irina Shayk la terza. Fonte: Sorrisi e Canzoni x.com