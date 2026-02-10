Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, la conduttrice Carlo Conti ha annunciato una sorpresa: Irina Shayk sarà co-conduttrice. La supermodella russa si aggiunge al cast di questa edizione, dopo Tiziano Ferro, portando un tocco di glamour internazionale. La sua presenza ha già attirato l’attenzione dei fan e dei media, curiosi di vedere come si inserirà nel palinsesto della manifestazione.

Dopo Tiziano Ferro, Carlo Conti annuncia un altro nome importante per il Festival di Sanremo, la supermodella russa Iriyna Shayk. “Nella serata di giovedì, insieme a me e Laura Pausini, ci sarà una delle donne più belle del mondo, bellissima modella e bravissima attrice. Non vedo l’ora di incontrarla”, annuncia il conduttore e direttore della gara canora. Il 24 febbraio era la serata in cui era stato invitato Andrea Pucci prima del suo passo indietro a seguito degli insulti subiti sui social. Photo by Evan AgostiniInvisionAP Chi è Iriyna Shayk. 40 anni, russa, Irina Shayk è una delle modelle più famose al mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice della terza serata

Sanremo 2026, Carlo Conti chiama Nino Frassica: sarà il sostituto di Pucci

Pilar Fogliati co-condurrà la seconda serata di #Sanremo2026, mentre Irina Shayk la terza. Fonte: Sorrisi e Canzoni x.com