Patty Pravo cade dalla sedia alla conferenza stampa di Sanremo

Durante la conferenza stampa di Sanremo, la cantante Patty Pravo si è improvvisamente trovata a terra dopo aver perso l'equilibrio sulla sedia, attirando l'attenzione dei presenti. L'incidente si è verificato all'inizio dell'incontro, creando un momento inaspettato tra i presenti. La scena è stata rapidamente gestita, senza che si registrassero conseguenze o interventi medici immediati.

(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 La cantante Patty Pravo cade dalla sedia all'inizio della conferenza stampa di Sanremo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.