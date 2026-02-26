Tempo di lettura: 3 minuti C’è un filo verde che attraversa il Festival di Sanremo 2026 e porta dritto in Irpinia. Non solo interpreti in gara, ma autori, storie familiari e perfino la voce che accompagnerà le serate del Festival. Tra i protagonisti spicca certamente Tommaso Paradiso, cittadino onorario di A riano Irpino, città natale della madre Nazaria e della nonna. Per lui è la prima volta in gara all’Ariston con “ I Romantici ”, un brano che si muove tra nostalgia e autobiografia, nel solco di quella scrittura intima che lo ha reso uno dei cantautori più riconoscibili del panorama italiano. Paradiso non è cresciuto con entrambi i genitori ed è profondamente legato alla madre, grossista di pietre originaria del Tricolle, che lo ha cresciuto da sola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sanremo 2026 parla irpino: Paradiso in gara, Frada e Petrozzino tra le firme

Sanremo 2026, Tommaso Paradiso in gara con I romanticiTommaso Paradiso è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano I romantici, già disponibile in presave.

Tommaso Paradiso sarà in gara al Festival di Sanremo 2026Tommaso Paradiso 2023 - credit Alex Valentina DSP ROMA - Tommaso Paradiso sarà in gara al Festival di Sanremo.

Discussioni sull' argomento Dino, da Melito a Casa Sanremo: per cantanti e vip un’ acconciatura made in Irpinia; L'Irpinia dei libri a Casa Sanremo; Dramma a Bellizzi Irpino, donna di 40 anni precipita dal balcone del suo appartamento; Monteforte Irpino, schianto frontale: gravi due uomini.

Sanremo 2026, il silenzio che parla: Achille Lauro si commuove per le vittime di Crans-Montana Un silenzio diverso, più profondo, cala sul Teatro Ariston. Non è la sospensione carica di attesa che precede il verdetto, né quella che accompagna un acuto parti - facebook.com facebook

Sanremo parla giallorosso. La Roma omaggia Leo Gassmann con materiale ufficiale della nuova collezione durante la settimana del Festival. Il palco è l’Ariston, il cuore è sempre a Roma. #ASRoma #Roma #asr #LeoGassmann #Sanremo #Romani x.com