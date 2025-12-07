Tommaso Paradiso sarà in gara al Festival di Sanremo 2026

Tommaso Paradiso 2023 – credit Alex Valentina DSP ROMA – Tommaso Paradiso sarà in gara al Festival di Sanremo. L’annuncio arriva in un momento particolarmente significativo: venerdì 28 novembre il cantautore romano ha pubblicato il nuovo album “Casa Paradiso”, uscito per Columbia RecordsSony Music Italy. Il disco è stato anticipato dai singoli “Lasciamene un po’” e “Forse”, con quest’ultimo che sta scalando le classifiche radiofoniche. Parallelamente, Paradiso ha anche annunciato il tour “TOMMASO PARADISO PALASPORT 2026”, prodotto da Live Nation, che a partire da aprile del prossimo anno lo porterà in giro nei palazzetti di tutta Italia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Tommaso Paradiso sarà in gara al Festival di Sanremo 2026

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tommaso Paradiso ancora contro Lotito: "Questa non è la lotitese, questa è la Lazio"

Sanremo 2026, da Tommaso Paradiso a Blanco: il toto-nomi tra ritorni e sorprese

Dal ritorno di Angelina Mango e Blanco al debutto di Tommaso Paradiso: il toto-nomi su Sanremo 2026

La nostra Classifica Italiana dal 7 dicembre! Il podio: 1. "Forse" di Tommaso Paradiso 2. "Esibizionista" di Annalisa 3. "Fingo&Spingo" di Tiziano Ferro Scopri la Top20 qui: https://shorturl.at/bciW7 #classificaitaliana - facebook.com Vai su Facebook

#Sanremo, ecco Tommaso Paradiso. Il cantante e la sua prima volta al Festival: “Presto o tardi sarebbe successo – dice al TG1 – un tempo non ci sarei andato, ma adesso ho cambiato idea”. La passione per gli Oasis e il nuovo album "Casa Paradiso". #Tg1 F Vai su X

Tommaso Paradiso a Sanremo 2026 tra i Big in gara?/ Silenzio rotto: “Sono tra i papabili da anni, chissà…” - Tommaso Paradiso è uno dei nomi "caldi" tra i possibili Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2026: parteciperà? Come scrive ilsussidiario.net

Carlo Conti annuncia i cantanti di Sanremo 2026, da Tommaso Paradiso a Patty Pravo: tutti gli artisti in gara - Il direttore artistico del Festival, Carlo Conti, ha annunciato in diretta al TG1 i 30 cantanti in gara a Sanremo 2026: ci sono Paradiso, Fedez e Patty Pravo ... Da virgilio.it

Sanremo 2026, ecco tutti i big in gara: tornano Patty Pravo e Arisa, la prima volta di Tommaso Paradiso - Puntuale come sempre, Carlo Conti ha svelato, durante il TG1 di domenica 30 novembre, quali saranno i cantanti in gara a Sanremo 2026, in onda dal 24 al 28 febbraio. Scrive msn.com