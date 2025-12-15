sanremo 2026 tommaso paradiso in gara con i romantici

Tommaso Paradiso partecipa al Festival di Sanremo 2026 con il nuovo brano

Tommaso Paradiso è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano I romantici, già disponibile in presave. Tommaso Paradiso è in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano I romantici, una canzone che è un abbraccio, scritta pensando a tutte le persone a cui vuole bene e dedicata a chi ama, già disponibile in presave. Per il cantautore romano è un momento di grandi novità: venerdì 28 novembre ha pubblicato il nuovo album Casa Paradiso, uscito per Columbia RecordsSony Music Italy. Il disco è stato anticipato dai singoli Lasciamene un po’ e Forse che ha conquistato il primo posto della classifica Earone, brano più ascoltato in radio e tv. Spettacolo.eu

Tommaso Paradiso con I romantici a Sanremo 2026

SANREMO 2026 - Svelate le canzoni in gara: i bookmaker puntano sul duello tra Tommaso Paradiso e Fedez-Masini, ma occhio alle sorprese Sayf e Nayt - Mancano ancora più di due mesi all’inizio del Festival di Sanremo 2026, ma con l’annuncio delle canzoni in gara la “caccia” al vincitore entra sempre più nel vivo. napolimagazine.com