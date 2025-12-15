Sanremo 2026 Tommaso Paradiso in gara con I romantici
Tommaso Paradiso è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano I romantici, già disponibile in presave. Tommaso Paradiso è in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano I romantici, una canzone che è un abbraccio, scritta pensando a tutte le persone a cui vuole bene e dedicata a chi ama, già disponibile in presave. Per il cantautore romano è un momento di grandi novità: venerdì 28 novembre ha pubblicato il nuovo album Casa Paradiso, uscito per Columbia RecordsSony Music Italy. Il disco è stato anticipato dai singoli Lasciamene un po’ e Forse che ha conquistato il primo posto della classifica Earone, brano più ascoltato in radio e tv. Spettacolo.eu
