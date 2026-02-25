Sanremo 2026 le pagelle della prima serata | bene Sal Da Vinci Commuove il ricordo di Baudo

Il ricordo di Pippo Baudo ha segnato la prima serata di Sanremo 2026, innescando emozioni tra il pubblico. La scelta di omaggiare il famoso presentatore ha suscitato apprezzamenti, soprattutto per il coinvolgimento di Carlo Conti e Laura Pausini. La serata ha anche premiato le performance di alcuni artisti, tra cui Sal Da Vinci, che ha ricevuto un apprezzato riconoscimento. La manifestazione continua a catturare l’attenzione degli spettatori con questi momenti speciali.

