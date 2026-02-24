Sanremo 2026 ‘Repubblica’ diventa ‘Repupplica’ | gaffe alla celebrazione degli 80 anni

Durante la cerimonia di Sanremo 2026, un errore si è verificato quando il giornalista ha chiamato ‘Repupplica’ l’evento dedicato agli 80 anni della Repubblica italiana. La confusione è nata durante il discorso di apertura, mentre si ricordavano le tappe fondamentali della storia nazionale. La gaffe ha attirato l’attenzione tra il pubblico e i media, aggiungendo un tocco di imprevisto alla celebrazione ufficiale. La situazione ha suscitato commenti sui social network.

A Sanremo 2026, gaffe durante l’omaggio agli 80 anni della Repubblica italiana con la signora Gianna Pratesi sul palco. Sul maxischermo alle spalle di Conti e della 105enne compare la scritta celebrativa del voto del 1946 ‘Il 54 per cento alla Repupplica ‘, con un evidente refuso al posto di ‘Repubblica’. La signora Pratesi e il messaggio ai giovani. “Se Sanremo ha 76 la nostra Repubblica ne ha 80. Gli italiani votarono, agli uomini e alle donne che hanno perso la vita per noi, per la nostra Repubblica che ci permette di essere liberi. Quel 2 giugno 1946 andarono a votare per la prima volta anche le donne, tra quelle c’era anche questa signora che secondo me è l’ospite d’onore del Festival”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Gaffe Rai a Sanremo 2026 mentre parla Gianna Pratesi, errore con "Repupplica" diventa viraleDurante l'omaggio a Gianna Pratesi a Sanremo 2026, il ledwall mostra per errore la parola

Sanremo 2026, Gianna Capaldi Pratesi (106 anni) sul palco: votò il 2 giugno 1946. L’omaggio agli 80 anni della RepubblicaGianna Capaldi Pratesi, 106 anni, ha deciso di salire sul palco di Sanremo 2026 per celebrare gli 80 anni della Repubblica.

