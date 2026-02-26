Nella serata di Sanremo 2026, Nicolò Filippucci si aggiudica il premio tra le Nuove Proposte, mentre Angelica Bove riceve il riconoscimento della Critica. La competizione ha visto i due giovani artisti confrontarsi nella fase finale, portando a termine una sfida che ha coinvolto pubblico e giuria. La vittoria di Filippucci segna un momento importante per la sua carriera musicale.

Nicolò Filippucci vince la gara delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 battendo nella finalissima Angelica Bove che si consola con due premi. Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, con il brano Laguna. Nella finalissima l’ex Amici ha battuto Angelica Bove e la sua Mattone. Decisivo il televoto (75% vs 25%), con un esito finale di 60,1% vs 39,9%. La seconda classificata ha portato a casa il Premio della Critica Mia Martini e della Sala Stampa Lucio Dalla, votato da radio e web, mentre nel pomeriggio Mazzariello ha ricevuto il Premio Enzo Jannacci Nuovo IMAIE.... 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Nicolò Filippucci trionfa tra le Nuove Proposte, ad Angelica Bove il Premio della Critica

