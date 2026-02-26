A Sanremo 2026, si apre la finale dei Giovani, con le esibizioni che determinano il vincitore. Successivamente, salgono sul palco altri 15 artisti di grande rilievo, pronti a conquistare il pubblico. La serata prosegue tra performance e attesa, mentre si definiscono le scelte che accompagneranno il festival. La tensione cresce mentre si avvicina la conclusione dell’evento.

Al via al teatro Ariston la terza serata del Festival. Altri 15 cantanti in gara, c'è la finale dei Giovani. Eros Ramazzotti duetta con Alicia Keys Al Festival di Sanremo è già ora della terza serata. Si sceglie il vincitore di Giovani, sul palco si esibiscono altri 15 big. Con Carlo Conti e Laura Pausini c'è Ubaldo Pantani, superospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys Prende il via la terza serata del Festival di Sanremo. Ad accompagnare il direttore artistico e conduttore Carlo Conti c’è Laura Pausini vestita di un abito con corpetto nero e una lunga gonna in raso e piume bianca. La serata inizia con la finale delle Nuove Proposte tra Angelica Bove e Nicolò Filippucci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sanremo 2026, al via la finale dei Giovani, poi altri 15 big. Sul palco Eros Ramazzotti e Alicia Keys

Sanremo 2026: il gran finale dei Giovani e l’evento mondiale con Alicia Keys ed Eros RamazzottiNotte di stelle a Sanremo 2026: Alicia Keys ed Eros Ramazzotti insieme sul palco.

Leggi anche: Sanremo 2026, la scaletta della terza serata: i nomi dei 15 Big, co-conduttori Ubaldo Pantani e Irina Shayk. Ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys

Temi più discussi: Sanremo al via, la mappa delle cinque serate; Sanremo 2026: al via la seconda serata tra inclusione, grandi ritorni e sfide dirette; Sanremo 2026: via al Festival, città in festa tra busker, green carpet e attesa per Big e giovani; Sanremo 2026 al via: scaletta dei cantanti, ospiti e anticipazioni, tutto quello che c'è da sapere sulla prima serata.

Sanremo 2026, al via la seconda serata: l’ordine di uscita dei 15 big in gara, le Nuove Proposte, i co-conduttori e gli ospitiNella seconda conferenza stampa di Sanremo 2026, Conti ha rivelato i nomi della suddivisione dei Big tra stasera e domani ... dire.it

Sanremo 2026 al via. La prima classifica provvisoria: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-MasiniSenza ordine di piazzamento. Si parte nel segno di Pippo Baudo. All'Ariston Tiziano Ferro. Laura Pausini: 'Grazie per questo sogno'. All'Ariston Can Yaman, l'abbraccio con Kabir Bedi (ANSA) ... ansa.it

Un Aggettivo per....Eros Ramazzotti facebook

Questa sera Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, super ospiti internazionali del Festival di Sanremo, canteranno per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale. Eros Ramazzotti, partito con il suo tour “Una Storia Importante World Tour”, tornerà ecce x.com