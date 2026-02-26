Sanremo 2026 | Niccolò Filippucci trionfa tra le Nuove Proposte

Durante il Festival di Sanremo 2026, tra le diverse esibizioni, si è distinto un giovane artista che ha attirato l’attenzione per il suo talento e presenza scenica. La competizione tra le Nuove Proposte ha portato sul palco interpretazioni che hanno coinvolto il pubblico e la giuria, con un risultato che ha sorpreso molti. La serata è proseguita con momenti di grande energia e tensione.

Il Festival di Sanremo 2026 ha regalato emozioni intense e momenti indimenticabili, ma tra tutte le performance, è stato Niccolò Filippucci a conquistare il cuore del pubblico e della giuria nella sezione Nuove Proposte. Con il suo brano Laguna, il giovane artista ha portato sul palco una freschezza unica e una forza interpretativa che ha subito catturato l’attenzione. Il premio della critica Mia Martini Nuove Proposte va ad Angelica Bove con il brano “Mattone”, e non finisce qui la giovane si aggiudica anche il premio Sala Stampa Lucio Dalla. Angelica ha iniziato il suo percorso musicale tra cover online e piccoli concerti locali. Ma è stata la sua capacità di raccontare emozioni autentiche, di trasformare esperienze intime in canzoni universali, a farla emergere. 🔗 Leggi su 361magazine.com

