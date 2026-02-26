Sanremo 2026 Levante | Se vinco no a Eurovision perché c’è Israele che commette genocidio a Gaza non vado a casa del ladro

L'artista: "Io non ne faccio una questione artistica, ne faccio una questione umana. Non c'è differenza tra Claudia e Levante. Levante non va a cena con Netanyahu e Claudia scende in piazza per la Global Sumud Flotilla, non è così. Sono sempre io e non mi divido" La cantautrice siciliana Clau. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Levante torna a Sanremo 2026 con Sei tu, una ballata che racconta le sensazioni fisiche dell'innamoramento e la difficoltà di dare voce ai sentimenti.

