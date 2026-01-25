Levante torna all’Ariston per la terza volta, dopo le partecipazioni del 2020 e del 2023. La cantante si presenta con un atteggiamento più consapevole e sereno, distinguendosi per la sua maturità artistica. In un contesto di scelte chiare, ha dichiarato che, se vincerà a Sanremo, non parteciperà all’Eurovision, sottolineando la volontà di seguire un percorso autentico e coerente con la propria identità.

Un ritorno che non è nostalgia, ma riscrittura consapevole del passato. Levante si ripresenta sul palco dell’Ariston per la terza volta – dopo il 2020 e il 2023 – con uno stato d’animo radicalmente diverso: più lucido, più sereno, decisamente più suo. Sanremo 2026 diventa così il luogo simbolico in cui cambiare l’ultimo ricordo, quello legato a un’edizione vissuta in pieno post-partum, tra fragilità e smarrimento. Sanremo come riscatto personale: perché Levante torna. «Lo stato d’animo è di puro entusiasmo», racconta la cantautrice siciliana all’Adnkronos. Il ritorno non è casuale né automatico: «Vorrei modificare il ricordo del mio Sanremo 2023. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Levante, la scelta forte sull’Eurovision: ‘Se vinco Sanremo non partecipo’

Sanremo 2026, Levante: “Torno con il sorriso. Eurovision? Non andrei”Levante ritorna a Sanremo nel 2026, il suo terzo festival, portando con sé una nuova maturità artistica.

Leggi anche: Morte Vessicchio, tutta la verità su quando non partecipò a Sanremo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Fabrizio Corona sarà special guest di Esteticamente in Fiera a Bari. Una presenza che non passa inosservata e farà parlare; Sanremo 2026, Levante: Torno con il sorriso. Eurovision? Non andrei.

Sanremo 2026, Levante: Torno con il sorriso. Eurovision? Non andrei(Adnkronos) - Al suo terzo festival di Sanremo dopo quelli del 2020 e 2023, Levante torna sul palco dell'Ariston con una nuova maturità. All’Adnkronos racconta il suo brano in gara Sei Tu, il nuovo ... msn.com

X-Factor 2025, gli inediti: la scelta dei cantanti, Levante come ospite, il regolamento e il ballottaggio. Cosa sapereOspite speciale della serata sarà Levante. Cantautrice raffinata, scrittrice, pittrice, artista poliedrica capace di cimentarsi in più arti mantenendo la sua identità, Levante sta svelando i dettagli ... ilmessaggero.it

AGGIORNAMENTO DEL PUD, IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA: A RIVA LEVANTE UN'UNICA GRANDE SPIAGGIA LIBERA DI FRONTE ALLA NUOVA PASSEGGIATA; PORTOBELLO DIVENTA SLO. NEI PROSSIMI GIORNI AL VIA LA - facebook.com facebook